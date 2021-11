Esporte Atlético-GO aguarda posição de Flamengo sobre compra de lateral Emprestado pelo Dragão, Luan Sales tem se destacado no rubro-negro carioca

Há quase um ano, no dia 19 de novembro de 2020, o Atlético-GO emprestou ao Flamengo o lateral direito Luan Sales, de 20 anos. Conforme informação do jornal O Dia, o clube carioca estuda a aquisição de mais 50% dos direitos econômicos, além dos 10% que o rubro-negro carioca adquiriu no ato do empréstimo. O jogador é destaque na base do Flamengo, que pagou à época R$ ...