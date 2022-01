O Atlético-GO ainda está ativo no mercado em busca de reforços. Clube da capital com mais contratações para a temporada de 2022, o Dragão tenta trazer pelo menos mais um zagueiro e um atacante de beirada para as disputas das primeiras competições do ano - Goianão e Copa do Brasil, em abril estão previstos os inícios da Série A e Sul-Americana.

Ao todo, 19 jogadores atuam nos treinos de pré-temporada. Na zaga, o técnico Marcelo Cabo conta apenas com Oliveira e Wanderson, após as saídas de Éder e Pedro Henrique. Um provável reforço é o zagueiro Ramon, que já acertou detalhes de contrato com o Atlético, mas ainda tenta uma rescisão com o Cruzeiro, clube que detém seus direitos econômicos.

Já os atacantes de beiradas são Leandro Barcia e o meia-atacante Wellington Rato - o meia Rickson também já atuou na função, mas costuma ser utilizado na sua posição de origem.

Por isso, o presidente Adson Batista segue ativo no mercado em busca de reforços. Até aqui, o Atlético contratou sete jogadores: os goleiros Renan e Ronaldo, os volantes Edson e Ramon, o meia Jorginho e os atacantes Dellatorre e Leandro Barcia. Além disso, terá os retornos do lateral direito Luan Sales e do meia-atacante Wellington Rato, que voltam de empréstimo.

O elenco do Atlético realizou treinos físicos na manhã deste domingo (9) no CT do Dragão e foi liberado no período da tarde. Nos próximos dias, além de possíveis reforços, o grupo rubro-negro deve ter o retorno do goleiro Luan Polli, que se recupera da Covid-19.

O Atlético estreia no Campeonato Goiano no dia 26 de janeiro, no estádio Antônio Accioly, contra o Crac. A partida será disputada a partir das 20h30.