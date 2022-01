Esporte Atlético-GO anuncia contratação de ex-goleiro do Vitória Clube parte, agora, para contratar zagueiros e atacantes de lado para reforçar o elenco

O Atlético-GO confirmou, nesta quinta-feira (6), a contratação de mais um goleiro. Trata-se de Ronaldo, de 25 anos e 1,94m, foi revelado nas categorias de base do Vitória-BA, no qual jogou atuou durante toda a carreira. Nos dois últimos anos, viveu alguns momentos de litígio com o clube baiano, rebaixado ano passado à Série C do Brasileiro. Ronaldo está no CT do ...