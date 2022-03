Esporte Atlético-GO anuncia que ingressos para jogo decisão estão esgotados Clube divulgou que carga máxima colocada à venda foi de 11.700 bilhetes

O Atlético-GO usou as redes sociais para confirmar que, na tarde desta sexta-feira (25), não há mais ingressos disponíveis para o clássico que abre a decisão do Goianão 2022, diante do Goiás, neste sábado (26), a partir das 16h30. Rubro-negros e esmeraldinos jogam o primeiro jogo da final no Estádio Antonio Accioly, no Bairro de Campinas. Com os ing...