Esporte Atlético-GO avança à semifinal e encara o Vila Nova no Goiano Sub-15 Outro duelo da fase será entre Goiás e Aparecidense. Dragão e o time esmeraldino decidem em casa

O último semifinalista do Campeonato Goiano Sub-15 foi definido na quinta-feira (5). O Atlético-GO voltou a vencer o Independente, de Rio Verde, e com estilo: 7 a 0, no Cel da OAB, para garantir vaga na próxima fase do Estadual. Na ida, o time rubro-negro venceu por 2 a 1. O Dragão agora vai encarar o Vila Nova na semifinal. O outro confronto é entre Goiás e Apareci...