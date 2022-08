O Atlético-GO poderá ter dois novos goleiros para o restante da temporada. Após acertar o empréstimo de Diego Loureiro, de 24 anos, o Dragão está próximo de definir a contratação de outro jogador da posição que também tem 24 anos. O nome da vez é Pedro Paulo, titular do ABC-RN na disputa da Série C.

A equipe potiguar está classificada à próxima fase da competição, mas deve se desfazer do titular porque o clube goiano deverá pagar a multa rescisória para contratar o goleiro. O ABC contratou outro goleiro porque temia perder o atual dono da posição.

Pedro Paulo disputou 33 jogos neste ano. Ele conquistou o título do Campeonato Potiguar e tem mantido a titularidade na Série C. O Atlético-GO estava se distanciando do acerto com o jogador, mas a negociação está se encaminhando para um acordo entre os dois clubes e o jogador, que chegaria para fechar um contrato mais longo com o Dragão.

Depois da luxação no ombro direito de Ronaldo, que não poderá atuar mais em 2022, o elenco atleticano tem apenas Renan (novo titular, atuou muito bem nos últimos três jogos e sofreu só um gol) e o jovem Léo (titular da equipe sub-20). Diego Loureiro chega emprestado até o final do ano e tem mais experiência do que Pedro Paulo em competições nacionais, pois ele disputou as Séries B e A do Brasileiro pelo Botafogo.

O Dragão tem até segunda-feira (15), quando será fechada a janela para transferências da CBF), para regularizar as últimas contratações. Além dos goleiros, o clube busca contratar mais um zagueiro, mas tem encontrado dificuldades.

Por causa de saída e lesões, o elenco não contará mais Edson (negociado com o futebol árabe), Emerson Santos e Ramon Menezes (ambos tiveram lesão no tendão de Aquiles) nesta temporada. As opções são Wanderson, Michel, Lucas Gazal, Klaus, Camutanga.