Com um empate e uma derrota em duas rodadas, o Atlético-GO busca a primeira vitória na Série A do Brasileiro. Para isso, precisa superar e segurar um adversário que marcou seis gols nos últimos dois jogos. O Botafogo vem de vitórias por 3 a 1 sobre o Ceará, pelo Brasileiro, e por 3 a 0 sobre o Ceilândia, pela Copa do Brasil.

Atlético-GO e Botafogo voltam a se enfrentar após mais de um ano. Separados de divisão em 2021, as duas equipes não duelaram na última temporada. O último confronto foi de vitória atleticana, no Rio, por 3 a 1, em 20 de janeiro de 2021, mas em partida válida pela Série A de 2020, competição que viu o

rebaixamento do Botafogo e a classificação do Dragão para a Sul-Americana.

A última derrota do Atlético-GO para o Botafogo foi em 2015, pela Série B, em

1º de setembro. Foi uma goleada do time carioca por 4 a 0 no ano em que foi campeão da Segundona pela primeira vez.

As escalações das duas equipes podem sofrer alterações em relação aos últimos jogos. No Atlético-GO, o goleiro Ronaldo deve ganhar chance. O técnico Umberto Louzer também pode mandar a campo o talismã Luiz Fernando. É aí que o time espera contar com a lei do ex.

Luiz Fernando está de volta ao Atlético-GO aos 25 anos após deixar o Botafogo, clube para o qual o Dragão o negociou em 2018. O jogador já marcou pelo clube goiano em partida diante do Botafogo. Foi em vitória por 2 a 1 em 2017, na Série A.

No Botafogo, o volante Barreto não deve jogar por ter saído machucado da partida pela Copa do Brasil. Erison deve voltar ao ataque do time comandado pelo técnico Luís Castro, que ainda fará novo treino neste sábado (23).