Com a indefinição sobre receitas de direitos de transmissão na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023, o Atlético-GO avalia que a negociação de atletas que estão valorizados no mercado será a saída para que o clube consiga projetar um orçamento capaz de fazer a equipe competitiva em busca do retorno à elite nacional.

O presidente Adson Batista disse que está atento às negociações sobre um possível acordo por direitos de transmissão na Série B, mas que o clube precisa trabalhar alternativas para ficar menos dependente dessa receita.

O desejo dos clubes envolvidos na Série B é para um incremento nesse tipo de receita que supere a média de R$ 6 milhões. Ainda assim, Adson Batista acredita que o ideal seria conseguir o dobro deste montante para entregar um produto de qualidade.

"Teria de ser, pelo menos, um milhão por mês, juntando com os recursos que a gente tem. Temos de pagar impostos, você sabe como é", disse Adson Batista.

O clube trabalha com o mercado aquecido e com jogadores cobiçados de seu elenco para alavancar as receitas e tornar o orçamento para 2023 mais poderoso. A bola preciosa é a negociação do meia Wellington Rato. O clube entende que o jogador é importante, mas que a saída dele por um valor interessante, algo superior a R$ 5 milhões, também seria importante para ajudar o Dragão em 2023.

Além de Wellington Rato, o dirigente rubro-negro revelou que tem sido procurado também por clubes em busca de informações sobre os atacantes Airton e Léo Pereira, por exemplo.

O dirigente rubro-negro disse que o Atlético-GO se preparou para não sofrer muito com a queda à Série B do Campeonato Brasileiro, mas alertou que o clube não pode cometer erros em 2023 para voltar rapidamente à Série A do Brasileirão e voltar a trabalhar com orçamentos mais altos.