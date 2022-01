O Atlético-GO soma sete contratações para a temporada de 2022. Nesta quinta-feira (6), o clube confirmou a chegada do goleiro Ronaldo, de 25 anos e que teve só um clube na carreira, o Vitória-BA. Ronaldo chega ao CT do Dragão para elevar o nível da disputa com os outros dois especialistas da posição: Luan Polli, de 28 anos, e Renan, de 30 anos.

O trio inicia nova jornada para assumir o posto ocupado, nos últimos três anos, por Kozlinski (2019), Jean (2020) e Fernando Miguel (2021). Ano passado, Fernando Miguel foi um dos menos vazados da Série A - 35 gols em 38 jogos e foi capitão. Jean deixou uma marca - virou goleiro artilheiro e fez seis gols.

É certo que o time atleticano terá um novo titular numa das posições em que conseguiu se sair bem nos últimos anos, mas sem segurá-los no elenco. Kozlinski foi o último a deixar a agremiação, no início desta semana.

“Quero um alto nível de competitividade”, resumiu o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, sobre a opção por Renan e Ronaldo para concorrer pela vaga com Luan Polli, além de ser este o perfil das outras posições. Elevar a competição interna é discurso que costuma ser repetido por dirigentes e técnicos. Porém, ter peças para isso nem sempre é possível.

Do trio de goleiros - o outro, Leonardo, deverá ser emprestado -, Luan Polli jogou uma vez na Série A 2021, no empate de 1 a 1 com o Juventude, após Fernando Miguel se sentir mal no primeiro tempo. Assim, foi pouco testado em partidas oficiais.

Em tese, poderá largar na frente, mas Renan chega com experiência internacional. Ele atuou durante cinco anos no futebol europeu - no Ludogorets, da Bulgária. Na última temporada no futebol brasileiro, foi titular do Avaí-SC na conquista do acesso à Série B 2016, ano em que o Dragão foi campeão. O maior tempo de clube foi no Botafogo, mas pegou banco de reservas no reinado de Jefferson no time alvinegro..

Ronaldo tem 1,94m. Natural de Salvador, é considerado um goleiro jovem e em evolução. Foi reserva de Fernando Miguel no Vitória, em que ficou onze anos. O clube foi rebaixado ano passado à Série C. Porém, o goleiro pouco atuou em 2021, mas se projetou antes e já estava no radar de Palmeiras e Cruzeiro. No Atlético-GO, terá contrato até o final deste ano.

Além de anunciar Ronaldo, o Atlético-GO trouxe Renan (goleiro), Edson e Ramon (volantes), Jorginho (meia), Dellatorre e o uruguaio Leandro Barcia (atacantes). Luan Sales (lateral) e Wellington Rato (atacante) retornaram após empréstimo. O zagueiro Ramon, de 25 anos e companheiro de Ronaldo no Vitória antes de se transferir para o Cruzeiro, interessa e pode reforçar o Dragão, que está à procura de atacantes de lado e de zagueiros.