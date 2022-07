Antes de completar um ano de trabalho no Atlético-GO, o técnico da equipe sub-20, Rogério Corrêa, foi demitido nesta quinta-feira (30). O ex-jogador deixa a base do Dragão um dia após a perda do título do Campeonato Goiano Sub-20, para o Vila Nova - na final, o Tigre venceu o primeiro jogo (1 a 0) e empatou o outro (0 a 0).

A diretoria atleticana procura um substituto para Rogério Corrêa, pois o time sub-20 disputa mais uma partida da 1ª fase do Brasileiro da categoria neste sábado, diante do Red Bull Bragantino-SP, fora de casa. A equipe deve ser comandada pelo técnico da equipe sub-17, Augusto Fassina.

A base do Atlético-GO deve passar por algumas mudanças. Além da saída de Rogério Corrêa, o o clube acertou na semana passada de Mauro Antônio, que estava no Cruzeiro, para trabalhar como superintendente para estreitar a ligação entre o trabalho de formação de atletas e o departamento de futebol profissional.

Há uma insatisfação do presidente Adson Batista com o trabalho de captação de atletas e de revelação deles. No elenco atual, nenhum atleta oriundo da base é titular absoluto - o atacante Luiz Fernando foi negociado com o Botafogo em 2018, voltou ao clube e busca se firmar novamente.

Além dele, o zagueiro Michel está no elenco principal, mas é reserva. Entre profissionais, costumam treinar Léo (goleiro), Willian e Gabriel (zagueiro), Isaac (volante) e Jean Carlos (atacante, teve contusão e não deve mais atuar em 2022). O lateral direito Luan Sales, campeão do Goianão 2022, está emprestado à Aparecidense.

Os resultados da base também não foram bons. O Dragão perdeu o título nas categorias sub-17 e sub-20 jogando em casa. A equipe sub-13 foi bicampeã sob comando do técnico Túlio Souza (ex-volante do Goiás).

Corrêa chegou ao Atlético-GO no final de julho do ano passado. Ele teve de fazer a renovação acelerada da equipe sub-20, pois vários jogadores que estavam na categoria foram dispensados, assim como o técnico Raphael Miranda. Sob comando de Rogério Corrêa, o Dragão fez boa campanha na Copa SP de Juniores e foi eliminado pelo campeão do torneio, o Palmeiras.