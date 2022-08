O Atlético GO busca contratar um novo goleiro para a sequência da temporada. Antes da lesão do titular Ronaldo, o presidente Adson Batistsa estava à procura de um jogador da posição. O dirigente abriu negociação com Pedro Paulo, de 24 anos e titular do ABC-RN, clube que deve passar de fase na Série C do Brasileiro.

"Estamos conversando", disse Adson Batistsa, confirmando interesse no goleiro do ABC, que já fez 32 jogos em 2022, foi campeão potiguar e tem perfil que se encaixa com o Dragão.

A diretoria do ABC também deve anunciar outro goleiro, pois acredita que o clube goiano pagará a multa rescisória para contratar Pedro Paulo - o valor não foi revelado.

O Atlético-GO já tirou do ABC o atacante Kelvin, que está inscrito no Brasileirão - ele não pode atuar na Copa do Brasil, pois atuou pelo time abecedista.

Semana passada, o goleiro Luan Polli deixou o Dragão e se transferiu para o Fortaleza. Assim, ficaram somente Ronaldo, Renan e Léo (goleiro do sub-20). O clube tem até dia 15 para regularizar novos jogadores na janela de transferências da CBF.