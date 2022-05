Esporte Atlético-GO: Churín é novidade na delegação para enfrentar o Atlético-MG Atacante se junta à equipe que enfrenta o Galo pelo Campeonato Brasileiro, ao mesmo tempo que Jorginho é baixa por suspensão

O Atlético-GO terá uma baixa e uma novidade no jogo deste sábado (14), em Belo Horizonte, diante do xará mineiro. O desfalque será o meia Jorginho, suspenso pelo terceiro amarelo. Ele retornou para Goiânia na companhia do presidente do clube, Adson Batista. O camisa 10 atleticano fará um trabalho especial de recuperação física, pois se encontra desgastado. O atacante a...