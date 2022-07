O jogo entre Atlético-GO e Corinthians, de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, pode ser no Estádio Serra Dourada. É o que diz o presidente do clube, Adson Batista, que fará reunião nesta quinta-feira (21) para decidir sobre o assunto.

O sorteio da CBF, realizado nesta terça-feira (19), colocou novamente o Corinthians no caminho do Dragão. Em 2021, o Atlético-GO eliminou o clube paulista na 3ª fase. Agora, os dois times se enfrentam na luta por uma vaga na semifinal.

O Atlético-GO cogita jogar no Serra Dourada porque gostou da experiência quando precisou jogar lá contra o Olimpia. O Dragão eliminou o time paraguaio na Sul-Americana e avançou pela primeira vez às quartas da competição internacional. Só que teve de jogar no Serra a partida por causa da exigência de capacidade do estádio feita pela Conmebol.

Na Copa do Brasil, o Accioly atende o que é pedido para a fase atual - capacidade mínima para 10 mil torcedores. A partir da semifinal, a exigência é de pelo menos 15 mil lugares.

"Vejo como possibilidade jogar no Serra Dourada porque fomos felizes lá e vamos tentar melhorar algumas coisas junto com a administração do estádio para receber melhor o torcedor", falou o presidente atleticano, Adson Batista.