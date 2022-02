Esporte Atlético-GO: com vaga na 2ª fase, mas querendo pontuar no clássico No clássico, Atlético-GO quer devolver derrota do 1º turno e seguir na liderança do Grupo B

O Atlético-GO chegará ao clássico diante do Vila Nova, neste sábado (19), embalado pelas três vitórias seguidas sob comando do técnico interino, Eduardo Souza, e também garantido na próxima fase da competição. O Dragão jogará em casa, no Estádio Antonio Accioly, com a intenção de mostrar progresso no Estadual e somar o maior número de pontos possíveis, já que isso é c...