Bem no dia em que celebra mais um ano de história, o Atlético-GO é o mais novo campeão do Goianão. Mesmo jogando fora de casa, no Estádio da Serrinha, os atleticanos festejaram o 16º título do Estadual e 85 anos de fundação, se tornando o segundo clube com mais conquistas do torneio no Estado. O Dragão sopra velinhas neste sábado (2), soltará o fogo de felicidade nos próximos dias e reaviva a chama que une torcida e clube nas temporadas mais recentes.

O Atlético-GO vai se consolidando como força no Centro-Oeste, estabelecendo um nível de competitividade com os demais clubes regionais. Aniversariante e clube mais antigo em atividade na capital do Estado, Goiânia, o Atlético-GO tem outro motivo especial para comemorar o título - foi selado e conquistado na Serrinha, território e casa do principal adversário no futebol goiano. Antes, o Dragão havia festejado conquistas de títulos nos Estádios Serra Dourada, Olímpico, Antônio Accioly, Pedro Romualdo Cabral, Jonas Duarte. A Serrinha engrossa esta lista e valoriza ainda mais o título rubro-negro.

A mais nova façanha atleticana também valoriza o trabalho do técnico Umberto Louzer. Foram só dez jogos - oito no Goianão e dois na Copa do Brasil - desde que chegou ao clube, no dia 22 de fevereiro. Após dois dias (24 de fevereiro), Umberto Louzer fez aniversário (43 anos) no empate com o Iporá (1 a 1). O treinador viu que teria de mudar o rumo do trabalho, da rota que se apresentava desnorteada. A instabilidade do comando foi um retrato do Atlético-GO nos primeiros dois meses da temporada - dois técnicos (Marcelo Cabo e Eduardo Souza), ambos com bom conhecimento da realidade do clube, não conseguiram ajustar os movimentos do Dragão.

As trocas de direção foram muito rápidas. Umberto Louzer mudou alguns conceitos. Ele retornou o jogador de maior identificação com o clube, Jorginho, para atuar como armador, no espaço de campo em que gosta de jogar. Jorge, como o treinador gosta de chamar o camisa 10, assumiu o protagonismo desde a chegada de Louzer - desfalque na final, pois estava suspenso, Jorge é um jogador em sintonia com a própria capacidade técnica e o raciocínio do treinador.

Sem Dellatorre, principal contratação do clube que virou grande baixa após atuações fracas e transferência para o futebol japonês, Umberto Louzer juntou o que tinha de melhor no esquema que une Shaylon (novidade), Wellington Rato (que foi ao Japão e voltou ao Dragão) e Jorginho (o dono da bola). O trio deu liga, como se diz na gíria. O capitão Marlon Freitas recuperou o futebol competitivo e Léo Pereira encontrou atalhos no ataque. Umberto Louzer teve de improvisar o volante Edson como zagueiro após lesão muscular do então titular, Ramon Menezes.

O treinador rubro-negro tentou tirar o máximo dos 14 contratados: Ronaldo e Renan (goleiro), Hayner (laterais), Ramon Menezes (zagueiro), Edson, Ramon Carvalho (volantes), Jorginho Shaylon (meias), Leandro Barcia, Léo Pereira, Airton, Dellatorre, Luís Phelie (atacantes).

O Atlético-GO cresceu nos momentos e jogos certos. Passou com relativa tranquilidade pelas partidas da Copa do Brasil (3 a 0 no União-MT e 2 a 1 sobre o Nova Venícia-ES), eliminou o Morrinhos sem muitos sustos nas quartas de final (1 a 0 e 3 a 0) e mudou as regras do jogo ao devolver as duas derrotas sofridas para o Vila Nova na fase de classificação. Não se tratou de uma revanche, mas de uma recuperação pontual na semifinal, com vitória (3 a 2) e empate (1 a 1, no OBA lotado de vilanovenses). Da festa da torcida adversária, o Dragão tirou lições na adversidade. Assim, se preparou técnica, tática, física e psicologicamente para bater de frente com o renovado e revigorado Goiás, também desnorteado após a troca de comando às vésperas da final.

O Atlético-GO não tem nada com isso. Se aproveitou das próprias virtudes e das debilidades alheias. O Dragão não foi nenhuma perfeição, mas se aperfeiçoou para decidir e ser decisivo quando assim foi exigido. Não é o melhor dos times que foram campeões em 85 anos de história do clube. Mas a torcida atleticana não quer saber. O melhor time é o dela, é o Dragão, justo e legítimo campeão no dia do aniversário. A festa não tem hora para acabar neste sábado (2).