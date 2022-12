O Atlético-GO vai seguir com 10% dos direitos econômicos do lateral direito Dudu, de 25 anos, negociado pelo clube com o Fortaleza. O clube vendeu 40% do jogador para o Leão do Pici, que deve fechar com o jogador um contrato definitivo de três anos.

Com o negócio, o Atlético-GO conclui a saída de dois jogadores que terminaram a temporada em alta no clube, apesar do rebaixamento atleticano à Série B do Brasileiro. Wellington Rato foi para o São Paulo, mas o clube goiano segue com 20% dos direitos econômicos do meia-atacante.

Dudu atuou pelo Atlético-GO nas últimas três temporadas. Primeiro, chegou emprestado pelo Inter. Depois, acertou contrato de três anos com o Dragão. Se tornou um jogador bastante identificado com o clube. Disputou 139 jogos e marcou quatro gols.

