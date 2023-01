O Atlétioc-GO e o Inter fecharam, neste sábado (21), a negociação envolvendo o volante Gabriel Baralhas, de 24 anos. O clube gaúcho adquiriu 60% sobre os direitos econômicos do jogador, enquanto o Dragão ficará com os outros 40% - os valores não foram revelados pelas partes.

Presidente do Atlético-GO, Adson Batista definiu a transação como "boa negociação".

Gabriel Baralhas deve viajar nesta segunda-feira (23) para Porto Alegre, onde vai fazer exames médicos e assinar contrato com a equipe colorada. Na manhã deste sábado (21), o principal jogador atleticano havia ficado fora dos treinos com o argumento de que estava com febre de 38 graus.

O volante deixa o Atlético-GO após pouco mais de dois anos, depois de ter sido emprestado pelo Ituano-SP em outubro de 2020. Em meados de 2021, o Dragão adquiriu 60% sobre os direitos econômicos dele e definiu contrato até 2023.

Nos últimos dias, já com a percepção de que o jogador dificilmente ficaria em Goiania, o Atlético-GO estendeu o vinculo do atleta até junho de 2024 (o que faz aumentar o valor da multa e dos parâmetros de negociação) e adquiriu junto ao Ituano-SP os 40% dos direitos econômicos restantes do volante, que eram do clube paulista.

Gabriel Baralhas deixa o Atlético-GO em grande fase. Começou esta temporada no mesmo nível do ano passado, quando se destacou com gols decisivos, passes precisos, disposição física e mudança tática e técnica, na qual passou a atuar com desenvoltura como segundo volante nos últimos jogos da temporada, no lugar de Marlon Freitas.

Foi capitão no clássico contra o Goiás (2 a 1), domingo (15). O jogador ganhou mais respeito da torcida atleticana, mesmo com o rebaixamento à Série B e o erro na cobrança de pênalti na semifinal da Copa Sul-Americana, contra o São Paulo. Gabriel Baralhas chutou por cima do gol, enquanto Léo Pereira perdeu a outra penalidade.

Leia também:

+ Vila Nova x Atlético-GO: onde assistir, escalações, ingressos e arbitragem

+ CBF tem quatro alvos de primeira prateleira na Europa

Negociado, Gabriel Baralhas fecha o trio de jogadores cobiçados por clubes brasileiros e do exterior desde a temporada passada e que sai para clubes da Série A do Brasileiro. Antes dele, saíram o lateral Dudu (está no Fortaleza) e o meia atacante Wellington Rato (é jogador do São Paulo). O trio fez parte da conquista dos dois últimos títulos do Estadual (2020 e 2022). Outros dois destaques e com experiência de clube, o meia Jorginho ( no Sport) e o volante Marlon Freitas (do Botafogo) tiveram um restante de temporada fraca, na reserva e sob as críticas da torcida atleticana e da imprensa goiana.

Em outubro de 2020, Gabriel Baralhas chegou ao Atlético-GO, discretamente, como sempre se mostra. Cedido pelo Ituano-SP, ele foi emprestado ao Dragão pelo clube paulista até o final de 2021.

O início foi difícil e de críticas, pois o volante demorou a se adaptar no clube. Mas a saída de William Maranhão em 2021 deu ao jogador a oportunidade de ganhar uma sequência de jogos, logo aproveitada no Goianão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A 2021. O Atlético-GO adquiriu parte dos direitos econômicos e renovou contrato de Gabriel Baralhas até meados de 2023 – nos últimos dias, houve outra ampliação de vínculo, até junho de 2024.

Gabriel Baralhas fez um belo gol sobre o Inter, no Beira-Rio, pela Série A. No embalo das boas atuações em 2021, manteve a regularidade em 2022. Fez a torcida atleticana vibrar com o gol de cabeça marcado sobre a LDU, no Estádio Casa Blanca, em Quito (Equador). No escanteio ensaiado, se antecipou à marcação e cabeceou praticamente de costas para o gol. Pela primeira vez, o time atleticano passava de fase no torneio internacional.

O volante também marcou outro gol importante no torneio sul-americano, na goleada de 3 a 0 sobre o Nacional (Uruguai). Aliás, foi se notabilizando pelos gols (marcou onze vezes), a maioria em chutes da intermediária e alguns de cabeça. Nas decisões por pênaltis, converteu as cobranças sobre o Cuiabá-MT (Copa do Brasil 2022) e Olimpia (Sul-Americana 2022), antes de desperdiçar a penalidade contra o São Paulo, na semifinal da Sul-Americana. Por causa destas atuações, ele passou a ser cobiçado por outros clubes ano passado.

Números de Gabriel Baralhas no Dragão

24 anos

113 jogos

11 gols: média de 1 gol a cada 10 jogos

Títulos: Goianão 2020 e 2022

Estreia: Atlético-GO 0 x 3 Palmeiras (Série A, no dia 25/ 10/2020)

Primeiro gol: Atlético-GO 3 x 1 Crac (Goianão 2021, no dia 17/4/2021)

Gol decisivo: LDU (Equador) 1 x 1 Atlético-GO (Sul-Americana, no dia 24/5/2022)

Último gol: São Paulo 2 x 1 Atlético-GO (Série A, no dia 27/10/2022)

Pior momento: Erra cobrança na disputa por pênaltis na semifinal da Sul-Americana contra o São Paulo (no dia 8/9/2022)