Esporte Atlético-GO confirma acerto com zagueiro que estava no Cruzeiro Ramon, de 26 anos, assinou contrato com o Dragão até o final da temporada de 2022

Um dia após oficializar a saída do Cruzeiro, o zagueiro Ramon assinou contrato com o Atlético-GO e é o novo reforço da equipe rubro-negra para a temporada de 2022. O acerto com o defensor de 26 anos foi anunciado pelo clube goiano neste sábado (22). Ele assinou vínculo até o final do ano com o time atleticano. É DO DRAGÃO! O zagueiro Ramon (26 anos) é reforço...