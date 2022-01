Esporte Atlético-GO confirma contratação de Barcia; ex-treinador do jogador elogia função tática Para Ney Franco, uruguaio "é um jogador que ajuda muito na marcação, mesmo sendo atacante"

Nesta quinta-feira (6), o Atlético-GO confirmou a contratação do atacante uruguaio Leandro Barcia, de 29 anos. O clube usou as redes sociais para anunciar o acerto com o jogador, que chegou ao CT do Dragão na terça-feira (4). O jogador dependia, principalmente, dos exames médicos para que fosse confirmado no Dragão. Aprovado na bateria de exames, Leandro Barcia disput...