Esporte Atlético-GO confirma contratação de goleiro e indica saída de Kozlinski Adson Batista disse que Jordan, ex-Santa Cruz, será trabalhado para o futuro e afirma que Kozlinski “vai seguir a vida dele”, após perder espaço

Enquanto não define a situação do goleiro Fernando Miguel, o Atlético-GO acertou a contratação do goleiro Jordan, de 23 anos, que estava no Santa Cruz. A confirmação foi feita pelo presidente Adson Batista, em entrevista após a vitória contra o Flamengo no encerramento da Série A. Segundo o dirigente, a chegada do defensor também ocorreu por causa da perda de espaço ...