Esporte Atlético-GO confirma retorno do volante Édson Jogador atuou no Dragão na temporada de 2020, deixou o clube para jogar na Árabia Saudita e retorna para 2022

A sexta-feira (17) para o torcedor do Atlético-GO está sendo de novidades. O Dragão confirmou o retorno do volante Édson, de 30 anos, que passou pelo clube em 2020. O tempo de contrato e se chega por empréstimo ou em definitivo ainda não foram divulgados pela diretoria do Dragão. ELE VOLTOU! O volante Edson é #ReforçoDoDragão para temporada 2022! SEJA BEM-VINDO, GUERREIR...