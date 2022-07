O Atlético-GO vai conhecer, nesta terça-feira (19), o adversário das quartas de final da Copa do Brasil. No sorteio, que será realizado a partir das 13h30, na sede da CBF, no Rio, o Dragão pode enfrentar qualquer um dos outros sete classificados.

Entre as sete possibilidades que tem de adversário, o Atlético-GO só não enfrentou São Paulo e América-MG até hoje na história da Copa do Brasil.

Diante do Athletico-PR, o Dragão acumula duas eliminações, nas oitavas de final de 2007 e, mais recentemente, nas oitavas de final de 2021.

A campanha do Dragão no ano de 2007 teve também confronto contra outro possível rival da próxima fase. Contra o Fortaleza, o Dragão avançou na 2ª fase daquele ano, antes da eliminação para o Furacão.

Leia também:

+ Atlético-GO pode ter estreia de quatro reforços contra o Athletico-PR

+ Atacante do Dragão aprova chegada de reforços

O Atlético-GO também pode enfrentar o Corinthians, adversário que eliminou, na 3ª fase de 2021, antes de cair na fase seguinte, as oitavas, para o Furacão.

Outras duas possibilidades de rivais nas quartas de final vêm do Rio. Diante do Flamengo, o Dragão já sofreu uma eliminação, em 2017, nas oitavas de final. O outro carioca que está nas quartas foi eliminado pelo Atlético-GO em 2020. É o Fluminense, diante do qual o Dragão avançou na 4ª fase daquele ano.

É apenas a segunda vez na história da Copa do Brasil que o Atlético-GO está entre os oito melhores da Copa do Brasil. A outra ocasião foi em 2010, ano da melhor campanha do clube goiano na competição - passou pelo Palmeiras nas quartas de final e foi semifinalista, eliminado pelo Vitória na luta por lugar na final.

No sorteio das quartas de final, também se definem o chaveamento e os mandos de campo até a final da Copa do Brasil. As datas da próxima fase serão nas semanas dos dias 27 de julho (ida) e 17 de agosto (volta).