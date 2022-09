O Atlético-GO informou nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (31), que já foram comercializados 25 mil ingressos para o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (1º), no Estádio Serra Dourada. O Dragão inicia, diante do São Paulo, a disputa por uma vaga à final do torneio continental.

A carga total é de 38 mil entradas, nas cadeiras e arquibancadas. A venda de 25 mil ingressos estabelece recorde de público do Dragão nesta temporada - a maior presença foi de 20.649 pagantes na goleada de 3 a 0 sobre o Nacional (Uruguai), pelas quartas de final do torneio.

Os ingressos custam 50 reais (arquibancada) e 150 reais (cadeiras), mas há a opção de meia entrada para torcedores com a camisa do Atlético-GO: 25 reais (arquibancada) e 75 reais (cadeira). A expectativa da diretoria atleticana é que todos os bilhetes sejam vendidos para o jogo internacional.

O clube também tem procurado alertar os torcedores sobre a nova capacidade do estacionamento do Serra Dourada. Cerca da metade dele (ala norte) está ocupada pela estrutura montada para o show Buteco de Goiânia, neste sábado (3). Assim, os motoristas terão de procurar vagas na ala sul (na direção do Flamboyant ou utilizarem outras formas de transporte, como os carros de aplicativos e táxis . O Serra Dourada tem cerca de seis mil vagas no estacionamento.

Estádio terá quatro banheiros reformados para semi

A administração do Estádio Serra Dourada anunciou que quatro banheiros foram reformados e estarão em funcionamento nesta quinta-feira (1º), na semifinal da Copa Sul-Americana, no jogo entre Atlético-GO x São Paulo. As quatro unidades sanitárias ficam na ala sul da praça esportiva: dois no setor das cadeiras e outros dois nas arquibancadas.

A reforma dos sanitários começou em maio e, no cronograma dos gestores do estádio, a obra será pontual, começando pelas quatro unidades. Outras quatro estão interditadas, até que sejam reformadas. A meta é reformar os 36 banheiros do Serra Dourada. Instalados em 1975, junto com a construção e inauguração do estádio, não haviam sido reformados.