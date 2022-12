O Atlético-GO contratou o atacante Felipe Vizeu, de 25 anos, formado pelo Flamengo e que já passou por Ceará e Grêmio e, por último, estava no Sheriff, da Moldávia. O acerto foi confirmado neste sábado (17) e o contrato com o jogador será até o fim da próxima temporada (2023).

O jogador já está em Goiânia e vai inicar a pré-temporada com o clube rubro-negro.

O atleta é referência no ataque, posição em que o Atlético-GO perdeu Diego Churín, que atuou pelo clube em 2022, mas não permaneceu para 2023.

Felipe Vizeu será repatriado pelo Atlético-GO depois de atuar fora do País desde junho de 2021. De lá para cá, rodou por três países. Jogou cinco partidas pela Udinese, da Itália, 23 jogos pelo Yokohama, do Japão, e dez partidas pelo Sheriff, da Moldávia.

Nas últimas vezes que Felipe Vizeu jogou no futebol brasileiro, no Grêmio (2019) e Ceará (2021), sempre foi emprestado pela Udinese, que comprou os direitos do jogador junto ao Flamengo em 2018.

"É um jogador mutio técnico, que tem muita qualidade de definição, jogador de área, que tem fundamentos importantes. A gente vai fazer um trabalho para que ele possa fazer um ano bom e ajudar o Atlético nos objetivos", descreveu o presidente do Dragão, Adson Batista.

O Atlético-GO inicou a pré-temporada nesta semana e começa a temporada 2023 no próximo dia 12 de janeiro, em jogo contra o Grêmio Anápolis, fora de casa, no Jonas Duarte, pelo Campeonato Goiano.

