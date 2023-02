O Atlético-GO acertou, nesta sexta-feira (10), a contratação de um dos dois jogadores que poderá inscrever para as quartas de final do Goianão 2023 – o atacante Gustavo Coutinho, de 24 anos e 1,87m, que pertence ao Fortaleza. O jogador estava sem atuar no Leão do Pici e chega para o Dragão até o final da temporada.

O empréstimo dele foi confirmado pelo presidente do Dragão, Adson Batista. Nos próximos dias, antes do começo das quartas de final, o clube poderá trazer mais um atleta, que deverá ser um jogador de meio-campo.

Gustavo Coutinho chega para suprir as ausências temporárias de dois atacantes, pois o Dragão está à espera da recuperação de Igor Torres (também cedido pelo Fortaleza) e Felipe Vizeu. Ambos tiveram boas atuações nos jogos e cada um fez dois gols no Estadual, mas se contundiram e estão em fase de recuperação no CT do Dragão.

Por enquanto, o clube tem o jovem Daniel, de 18 anos, como atacante de área, e Luiz Fernando, que atua pelos lados e centralizado, como opções.

Os melhores números de Gustavo Coutinho foram no Botafogo-PB, ano passado. Ele disputou 32 partidas e nelas marcou 19 gols (oito no Campeonato Paraibano, sete na Série C e quatro na Copa do Nordeste).

Pela Cabofriense-RJ, em 2021, fez nove gols em 13 atuações. Ano passado, o atacante atuou pelo Sport no restante da temporada.

