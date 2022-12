A diretoria do Atlético-GO acertou a contratação do segundo reforço para a temporada de 2023. Trata-se do atacante Vinícius "Vico" Duarte, de 25 anos, revelado pelo Grêmio e que estava no futebol do Oriente Médio. Ele chega ao Dragão em definitivo com vínculo até o fim de 2023.

Natural de Cascavel, no interior do Paraná, Vico surgiu nas categorias de base do Grêmio e atuou ainda por clubes como a Ponte Preta e o Vitória-BA, onde esteve por duas temporadas e marcou 10 gols em 51 jogos.

Em 2022, o atacante canhoto, que costuma jogar pelo lado direito, defendeu as cores do CRB-AL, mas deixou o clube alagoano para jogar no Oriente Médio. O atacante teve uma passagem rápida pelo Dhofar Club, do Omã.

Além de Vico, o Atlético-GO já havia acertado com o zagueiro Igor Ribeiro, de 21 anos, que defendeu o Real Noroeste-ES nesta última temporada e chega ao CCT do Dragão com um contrato até o fim do Campeonato Goiano.