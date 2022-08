A diretoria do Atlético-GO acertou a contratação do técnico Eduardo Baptista, de 50 anos, para substituir o Jorginho, demitido do cargo após derrota no clássico para o Goiás.

O presidente Adson Batista fechou a negociação na tarde deste domingo (28) e Eduardo Baptista chegará no início desta semana para assumir a equipe para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

O dirigente atleticano elogiou o perfil do novo treinador contratado. "É um treinador experiente e que acredita no nosso time", disse Adson Batista.

O último time dirigido por Eduardo Baptista foi o Juventude. No futebol goiano, o treinador trabalhou no Vila Nova em 2019,