A negociação entre Pedro Paulo, o ABC e o Atlético-GO finalmente foi finalizada. O Dragão fez um acordo com o clube potiguar, pelo qual pagará parte da multa rescisória, além de o ABC ficar com parte dos direitos econômicos sobre o jogador - nem o valor da multa nem o percentual sobre uma possível negociação do goleiro foram divulgados, assim como o tempo de contrato dele com a equipe atleticana.

Pedro Paulo tem 24 anos, 1,90m e tem sido um dos destaques do ABC-RN na boa campanha na Série C - a equipe abecedista está classificada à próxima fase e briga pelo acesso à Série B. Titular Pedro Paulo deixa o clube antes do fim da 1ª fase da Série C. A direção do ABC tentou segurar o goleiro, apresentando uma contraproposta, mas não conseguiu convencê-lo.

Assim, o Atlético-GO fechou a contratação de dois goleiros nesta semana - o outro atleta da posição acertado é Diego Loureiro, também de 24 anos e emprestado pelo Botafogo.

Depois de ter o "elenco curto e enxuto" no primeiro semestre, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, percebeu a necessidade de trazer mais peças, principalmente na tentativa de evitar o rebaixamento no Brasileirão. Na janela, saíram o goleiro Luan Polli e o zagueiro Edson. O Dragão tenta mais um zagueiro, até segunda-feira (15). Até agora, chegaram onze jogadores, mas um dele não poderá mais atuar neste ano - o zagueiro Emerson Santos,que se contundiu durante um treino e teve rompimento no tendão de Aquiles.

Os onze contratados são: Diego Loureiro, Pedro Paulo (goleiros), Camutanga, Klaus, Emerson Santos, Lucas Gazal (zagueiros), Rhaldney, Willian Maranhão (volante), Kelvin, João Peglow, Ricardinho (atacantes). À exceção de Emerson Santos e da dupla de goleiros, os demais já estrearam pelo Dragão.

