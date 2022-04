O volante Lucas Lima, de 21 anos, chegou ao Atlético-GO nesta segunda-feira (11) para ser mais uma opção no elenco, que se divide nas disputas de Série A, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Lucas Lima foi um dos destaques do São Bento, de Sorocaba-SP, na campanha que levou o clube do interior paulista de volta à Série A-1 de São Paulo.

O jogador foi cedido ao Dragão, por empréstimo, até o final da temporada, com opção de compra para o clube goiano. O volante foi revelado na base do São Bento, no qual está desde 2016.

Lucas Lima terá de ser regularizado até esta terça-feira (12) para que tenha condições de jogo. O jogador chega como aposta do clube numa posição que tem Edson (também zagueiro), Gabriel Baralhas, Isaac (prata da casa), Edson Fernando, e Rickson (atua como meia).

Na Série A-2 do Paulistão, Lucas Lima atuou 19 vezes e fez três gols. Ele foi liberado para o Dragão antes de o São Bento decidir o título da Série A-2 contra a Portuguesa de Desportos - a equipe de Sorocaba eliminou o Oeste-SP na semifinal, nos pênaltis, após dois empates.

Além de Lucas Lima, o Atlético-GO precisa regularizar mais dois jogadores até o final da janela de transferências: o também volante Edson Fernando, de volta ao futebol brasileiro porque estava na Ucrânia, país que está em conflito com a Rússia, e o meia-atacante Luiz Fernando, que retorna ao clube, após quatro anos e passagens por Botafogo e Grêmio, com status de a principal contratação do Dragão nos últimos dias.