O Atlético-GO tem mais uma opção para a lateral direita. O Dragão acertou a contratação de Léo Gomes, de 26 anos, por um ano, com a possibilidade de renovação do vínculo por mais uma temporada.

O contrato do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (17). Léo Gomes estava fazendo trabalho de recuperação física no clube, depois de se desligar no final do ano passado do Grêmio. Ele chega como opção para atuar também na lateral esquerda.

Revelado na base do Vila Nova, ele atuou pelo Tigre na temporada 2014, marcando três gols, mesmo com o rebaixamento do clube no Goianão e na Série B, foi adquirido pelo Grêmio e, depois, se transferiu para o Boa Esporte-MG, conquistando o título da Série C 2016. Léo Gomes voltou ao Grêmio, mas teve contusão séria nos ligamentos do joelho, o que acabou atrapalhando a carreira dele.

Ano passado, após se recuperar de cirurgia, disputou alguns jogos do Brasileiro de Aspirantes, inclusive jogando contra o Vila Nova no torneio. Também participou de partidas na campanha do acesso do Grêmio à Série A. Desligado do Grêmio, pediu para treinar no Atlético-GO, mas acabou agradando e foi contratado pelo Dragão.

