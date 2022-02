Esporte Atlético-GO contrata lateral direito e completa 13 contratações neste ano Dragão busca reforço para lateral, por empréstimo, e aumenta opções no plantel

Nesta semana, o Atlético-GO apresentará o 13º jogador contratado para a temporada 2020. O Dragão definiu a contratação do lateral direito Hayner, de 26 anos, que disputou a Série A do Brasileiro 2021 pelo Sport. Hayner tem os direitos econômicos vinculados ao Azuriz-PR, que vai cedê-lo ao clube goiano até o final da temporada com opção de compra ao fim deste empréstimo. O acerto...