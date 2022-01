Esporte Atlético-GO contrata Shaylon, ex-Goiás Meia passa por exames médicos antes de ser anunciado como reforço do Dragão

O meia Shaylon, de 24 anos, está em Goiânia, nesta quarta-feira (19), passando por exames médicos e será anunciado como mais uma contratação do Atlético-GO para duas temporadas (2022 e 2023). Com Shaylon, o Dragão chega a nove jogadores contratados neste ano. Shaylon teve boa parte da carreira no São Paulo e, em 2020, disputou a Série A pelo Goiás, por emprést...