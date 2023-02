À procura de dois volantes para reforçar o elenco, o Atlético-GO acertou nesta sexta-feira (3) a contratação do volante Matheus Sales, de 27 anos. O jogador teve passagem, ano passado, pelo principal rival atleticano no futebol goiano, o Goiás, no qual disputou 35 jogos e marcou um gol, na vitória de 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino-SP, pela Copa do Brasil. Matheus Sales foi emprestado pelo Coritiba até o final do ano e deverá ser regularizado nesta sexta-feira (3) para ficar à disposição da comissão técnica para as rodadas finais da 1ª fase do Estadual, para a estreia do Dragão na Copa do Brasil e na disputa da Série B do Brasileiro.

Matheus Sales foi revelado pelo Palmeiras e conquistou os títulos da Copa do Brasil (2015) e da Série A do Brasileiro (2016). Ele também chegou a ser convocado pelo técnico Rogério Micale para amistosos da seleção brasileira olímpica, em 2016. Ele se transferiu para o Coritiba, mas perdeu espaço no clube paranaense. Além dele, a diretoria atleticana busca outro volante no mercado e deve procurar no mercado outro zagueiro.,

No Dragão, Matheus Sales será opção para a posição que o clube se preocupa em ter peças de reposição após a negociação de Gabriel Baralhas, para o Inter, e da saída de Marlon Freitas, que está no Botafogo. No elenco atual, estão os volantes Rhaldney, Mikael, Thiago Medeiros e há os jogadores que podem atuar na posição, como Ramon Menezes, Moraes Júnior e Shaylon.

Leia também:

+ Moraes Júnior marca gol da vitória do Atlético-GO no dia em que renova contrato

+ Tabela completa do Goianão 2023