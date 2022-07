O Atlético-GO acertou, nesta segunda-feira (11), a contratação do volante e meia Rhaldney, de 23 anos, que estava vinculado ao Náutico e não atuou nos últimos jogos. O jogador deverá chegar a Goiânia nesta terça-feira (12) para fechar vínculo contratual de três temporadas com o clube goiano.

Rhaldney havia acertado a transferência para um clube do Azerbaijão, mas a negociação acabou não se concretizando.

Para se reforçar com o jogador do Timbu, o Atlético-GO está desembolsando R$1 milhão - o Náutico ficará com 22,5% sobre os direitos econômicos do atleta, que conquistou a Série C do Brasileiro (2019) pelo clube do Recife e foi bicampeão do Pernambucano (2020 e 21). Ele atuou 26 vezes na atual temporada e fez um gol.

Jovem, Rhaldney chega como opção para suprir a vaga deixada pelo volante Edson, de 31 anos e que está de saída do Atlético-GO - voltará ao futebol árabe para atuar pelo Al Adalah,da 1ª divisão da Arábia Saudita. Outro jogador da posição que também deve deixar o Dragão é o volante e capitão Marlon Freitas, mas após o término do contrato, no fim deste ano.

Rhaldney é o segundo jogador do Náutico que chega para reforçar o Atlético-GO no meio desta temporada. Antes, o Dragão contratou o zagueiro Camutanga, de 28 anos, que já treina no CT do Dragão e espera pela regularização, a partir do dia 18 de julho, para estrear na defesa atleticana. Além dele, chegaram três jogadores para o sistema ofensivo: João Peglow (cedido pelo Inter-RS), Ricardinho (emprestado pelo Grêmio-RS) e Kelvin (ex-ABC-RN).