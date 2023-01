O Atlético-GO terá mais um zagueiro no elenco para a temporada 2023. O Dragão acertou a contratação de Iago, de 23 anos.

O jogador estava na Lajeadense-RS, disputou 19 jogos pelo clube gaúcho e fez dois gols. Também já atuou pela União Frederiquense-RS.

Iago será avaliado no Campeonato Goiano e terá vínculo de um ano.

O Atlético-GO ficará com um porcentual dos direitos econômicos sobre o atleta, assim como a Lajeadense RS - os porcentuais não foram informados.

Iago chega para brigar por vaga com Ramon Menezes, Lucas Gazal, Michel, Emerson Santos e Igor Ribeiro, que veio do Real Noroeste e também será avaliado. Porém, deverá ser submetido a cirurgia no joelho.

