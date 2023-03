Dois dias após a demissão do técnico Eduardo Souza, à espera do novo treinador e dirigido pelo auxiliar e interino Anderson Gomes, o Atlético-GO fechou as quartas de final do Goianão com uma das maiores goleadas do clube nos últimos anos. O Dragão sobrou e goleou o Iporá por 7 a 1 neste domingo (4), no Estádio Antonio Accioly – na ida, venceu por 1 a 0.

Assim, o Dragão garantiu a terceira vaga na semifinal do Estadual. Na goleada, Luiz Fernando fez o primeiro hat-trick (três gols) na carreira. Gustavo Coutinho (dois), Airton (um) e o zagueiro Talis (contra) completaram o placar. Du Gaia marcou o gol de honra do Iporá no início do segundo tempo.

Leia também:

+ Adson Batista diz que fez proposta para técnico no “perfil” do Atlético-GO e espera resposta

+ Atlético-GO passeia, aplica 7 a 1 no Iporá e confirma vaga na semifinal

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, revelou após o jogo que fez proposta ao nome que tem o perfil de trabalho do clube e acrescentou que, se não tiver resposta positiva, tem um ‘plano B’. Segundo ele, a expectativa é que o próximo técnico possa ajustar o time para disputar a semifinal do Estadual, a partir deste fim de semana, e a próxima fase da Copa do Brasil, contra o Volta Redonda-RJ, no dia 16 de março, no Antonio Accioly, em jogo único.

Em campo, o Dragão deu uma resposta rápida à mudança de comando. Foram suficientes 17 minutos para abrir 3 a 0 – gols de Gustavo Coutinho aos 11 minutos, Luiz Fernando (pênalti) aos 14, e o zagueiro Talis, num lance em que recuou a bola para o goleiro aos 17 minutos, fizeram os primeiros gols. Airton ampliou aos 34 minutos do primeiro tempo.

Na etapa final, Du Gaia descontou para o Iporá aos 5 minutos. Mas o Dragão não baixou o ímpeto ofensivo e marcou mais três vezes. Gustavo Coutinho fez o segundo gol dele pelo time atleticano aos 16 minutos. Luiz Fernando balançou as redes adversárias aos 12 minutos e fechou a conta aos 43 minutos.

Luiz Fernando chegou a sete gols no Goianão, na briga pela artilharia. Ele foi decisivo para que a equipe atleticana aplicasse uma de suas maiores goleadas, desde a reconstrução do clube em 2006. Antes, o Atlético-GO goleou a Anapolina pelo mesmo placar duas vezes (7 a 2, em 2008 e 2009, nos estádios Antonio Accioly e Jonas Duarte, respectivamente). Na conquista da Série C 2008, a vítima foi o Itumbiara (também 7 a 1). Em 2010, a goleada foi sobre a Canedense (8 a 1), enquanto na semifinal do Goianão 2012 o Dragão foi impiedoso ao golear o Crac (8 a 0). Na Copa do Brasil de 2013, o Atlético-GO teve de usar até uma balsa para chegar a Cametá-PA, onde aplicou 7 a 0 no Cametá-PA.