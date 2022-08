O Atlético-GO decepcionou a torcida, na noite deste domingo (21), ao empatar por 1 a 1 com o Cuiabá-MT no Estádio Antônio Accioly. O Dragão permanece na penúltima posição do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. Foi o quarto empate entre os dois clubes do Centro-Oeste nesta temporada - dois pela Série e dois na Copa do Brasil.

A torcida atleticana vaiou a equipe, xingou o técnico Jorginho e deixa o time pressionado durante esta semana porque precisa da vitória no clássico de sábado (27), diante do Goiás, no Estádio da Serrinha.

O Dragão levou sufoco porque atuou boa parte da partida com um jogador a menos porque o zagueiro Lucas Gazal foi expulso no fim do primeiro tempo. Diego Churín fez o primeiro gol aos 33 minutos do primeiro, e Rodriguinho empatou aos 38 minutos do segundo tempo.

No sábado (27), será a sexta vez que as duas equipes da capital disputam a principal partida do futebol goiano neste ano - o Dragão já venceu três vezes, empatou uma vez, perdeu outra e necessita de um resultado positivo no campo adversário desfalcada de Diego Churín e Willian Maranhão, que receberam o terceiro cartão amarelo.

No jogo em que traçou a vitória como resultado para deixar a penúltima colocação na Série A, sair provisoriamente da faixa dos últimos quatro colocados (Z4) e reagir após ter sido goleado e eliminado pelo Corinthians, o Atlético-GO passou distante do bom futebol que ele costuma apresentar. Destaque para o goleiro Renan, que fez boas defesas.

Sem o meia Jorginho, poupado, Wellington Rato foi recuado para atuar no meio de campo. Foi sub substituído no intervalo, por uma necessidade defensiva, pelo zagueiro Wanderson. Mudança realizada porque outro zagueiro, o jovem Lucas Gazal, errou ao sair jogando aos 42 minutos. Ele perdeu a bola para Valdivia, teve de fazer falta para evitar o gol e acabou expulso após consulta ao VAR.

Entre erros e acertos, o Dragão não tinha alternativa a não ser buscar a vitória em casa. A equipe atleticana se expôs durante alguns instantes diante do Cuiabá, dono de uma defesa sólida e que sofre poucos gols na Série A. O time mato-grossense pressionou e criou boas chances no primeiro tempo.

O Atlético-GO também teve as dele e abriu o placar em lance trabalhado. Após passe de Marlon Freitas, Airton chegou à linha de fundo para fazer o cruzamento na medida para o cabeceio de Diego Churín - Atlético-GO 1 a 0 aos 33 minutos.

Jorginho retardou a substituição de Rato por Wanderson para o intervalo. No segundo tempo, o Dragão precisou jogar recuado com menos um jogador em campo.

O técnico português Antônio Oliveira fez três mudanças para empurrar o Dourado para cima do Atlético-GO.

O goleiro Renan se desdobrou, fez boas intervenções e precisou segurar não só as conclusões adversárias, mas teve de fazer um pouco de cera para ganhar tempo.

Sem um meia armador, após a saída de Rato, o Atlético-GO ficou sem alternativa de ligação do meio ao ataque. O Cuiabá chegou ao empate após escanteio. Rodriguinho acertou o cabeeio - 1 a 1, aos 35 minutos.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Renan; Hayner, Klaus, Lucas Gazal, Arthur Henrique; Willian Maranhão, Marlon Freitas (Gabriel Baralhas), Wellington Rato (Wanderson); Airton (Rhaldney), Diego Churín (Peglow), Luiz Fernando (Léo Pereira). Técnico: Jorginho

Cuiabá: Walter; João Lucas (Daniel Guedes), Marllon, Joaquim Henrique e Kelvin Osório (Sidcley); Camilo (Rodriguinho), Rafael Gava e Pepê; Gabriel Pirani (André Luís), Deyverson, Valdívia (Alesson). Técnico: Antonio Oliveira

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO)

Árbitro: Anderson Daronco/RS (Fifa)

Assistentes: Rafael da Silva Alves/RS (Fifa) e José Eduardo Calza/RS

Árbitro de vídeo: Thiago Duarte Peixoto/SP

Gols: Diego Churín aos 33 minutos do 1º tempo; Rodriguinho aos 35 minutos do 2º tempo

Expulsão: Lucas Gazal (1º tempo)