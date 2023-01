O Atlético-GO venceu a Aparecidense por 3 a 1, neste sábado (28), na abertura da 6ª rodada do Campeonato Goiano. No estádio Antônio Accioly, o Dragão decidiu no primeiro tempo e bateu o Camaleão com gols de Luiz Fernando e Felipe Vizeu. Na etapa final, Alex Henrique descontou após cobrança de pênalti e Moraes deu número finais para o duelo.

Com o resultado, o Atlético-GO amplia vantagem na liderança do Goianão e chega aos 13 pontos. A Aparecidense permanece com nove pontos e cai para a 3ª colocação do Estadual - o Camaleão pode perder até três colocações com o complemento da rodada.

O próximo compromisso do líder Atlético-GO será na quinta-feira (2), a partir das 19h30, novamente como mandante. O Dragão fecha a 7ª rodada do Goianão diante do Crac. Na quarta-feira (1º), a Aparecidense desafia o Morrinhos, às 20h30, no estádio Anníbal Batista de Toledo.

O jogo

O primeiro tempo no Accioly teve o Atlético-GO superior, após início equilibrado entre os times. O Dragão demorou a criar boa oportunidade no ataque, mas quando chegou no ataque conseguiu levar perigo à meta do goleiro Gabriel.

O melhor ataque do Goianão contou com a inspiração dos seus atacantes para abrir vantagem contra a Aparecidense. O primeiro gol foi quase sem querer, mas valeu. Aos 23 minutos, Airton cruzou a bola na área, Luiz Fernando pegou de primeira e tocou para trás na direção da pequena área. De carrinho, Felipe Vizeu tocou com o peito para o fundo das redes: 1 a 0, Dragão no Accioly.

Depois do gol, a Aparecidense quase empatou em uma das falhas do Atlético: a bola área. Vanderley, depois de escanteio, carimbou o travessão rubro-negro na melhor chance do Camaleão na etapa inicial.

O segundo chute a gol do Atlético-GO no primeiro tempo ampliou a vantagem do Dragão na partida. Depois de belo lançamento de Shaylon, o atacante Luiz Fernando tentou dar um chapéu no goleiro Gabriel, que tocou na bola, mas deixou a sobra que foi aproveitada pelo camisa 11. Em nova tentativa de finalização, o talismã chutou com a perna direita e marcou seu quarto gol no Estadual - ele é, ao lado de Nicolas, do Goiás, o artilheiro do Goianão.

A Aparecidense voltou melhor no retorno do intervalo. Conseguiu ter volume de jogo no campo de ataque, mas teve dificuldades na troca de passes quando se aproximava da área do Atlético-GO.

Melhor no jogo, a Aparecidense cresceu no jogo e conseguiu diminuir a vantagem aos 25 minutos. Alex Henrique, de pênalti, bateu no canto e marcou o primeiro gol do Camaleão no duelo. Esse foi o primeiro gol dele na competição.

O gol animou a Aparecidense no Accioly. O Camaleão seguiu melhor, controlou boa parte das ações do jogo, mas deu espaços para contra-ataques. O Dragão nessas jogadas de transição conseguia incomodar a defesa da equipe de Aparecida de Goiânia e o jogo na reta final ficou movimentado.

Aos 40 minutos, a Aparecidense ficou com um a menos. Rodriguinho parou Airton com falta e fez o movimento de uma cotovelada. Na análise do árbitro Victor Lucas, a falta foi para expulsão do camisa 8 do Camaleão.

Com um a menos, o Atlético-GO voltou a ter domínio da posse de bola e controlou a parte final da partida. Em uma chegada ao ataque, Moraes recebeu na entrada da área e soltou a bomba no canto esquerdo do goleiro Gabriel para ampliar e matar o jogo para o Dragão: 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 6ª rodada

Jogo: Atlético-GO 3x1 Aparecidense

Local: estádio Antônio Accioly

Data: 28/1/2023

Horário: 16 horas

Árbitro: Victor Lucas Pereira

Assistentes: Tiego dos Santos e Jonny Kamenach

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Léo Gomes (Rodrigo Soares), Gazal, Ramon e Jefferson; Thiago Medeiros (Kelvin), Rhaldney (Mikael) e Shaylon (Bruno Tubarão); Airton, Felipe Vizeu (Moraes) e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza.

APARECIDENSE: Gabriel; Vitor Ricardo (Bruno Henrique), Vanderley, Vinicius (Leó Pereira) e Matheus Leal (Rodrigues); Renato, Rodriguinho, Matheus Ferreira e Robert; Gilvan (Alex Henrique) e João Diogo (Elielton). Técnico: Moacir Júnior.

Gols: Felipe Vizeu, aos 23 minutos (Atlético-GO), Luiz Fernando, aos 38 minutos do 1º tempo (Atlético-GO), Alex Henrique, aos 25 minutos (Aparecidense) e Moraes, aos 46 minutos do 2º tempo (Atlético-GO)

Cartões amarelos: Matheus Leal, Vinicius, Robert (Aparecidense) e Luiz Fernando (Atlético-GO)

Expulsão: Rodriguinho (Aparecidense)



Público: 2.040 presentes

Renda: R$ 24.660,00