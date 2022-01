Esporte Atlético-GO decide vaga contra Água Santa-SP na 2ª fase da Copa São Paulo

O Atlético-GO conheceu, na tarde desta terça-feira (11), o adversário da próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após garantir a liderança do Grupo 27 com sete pontos, o Dragão decidirá a classificação à 2ª fase diante do Água Santa-SP, que empatou de 1 a 1 com o Palmeiras, nesta terça-feira, e terminou em 2º lugar no Grupo 28.A partida deverá ser disputada na sexta-feira (14)...