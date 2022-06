Esporte Atlético-GO defende sequência invicta contra Corinthians Dragão tem retrospecto recente favorável contra a equipe paulista e quer ampliar série para sair do Z-4

Adversário do Atlético-GO neste sábado (4), no Estádio Antônio Accioly, o Corinthians não teve vida fácil diante da equipe corintiana nos últimos jogos. Ao contrário, o Dragão não perde do Timão há sete partidas - são três vitórias e quatro empates -, válidas pela Série A e Copa do Brasil. O detalhe é que os resultados mais expressivos, nesta sequência, foram como visi...