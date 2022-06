A diretoria do Atlético-GO definiu o preço do ingresso para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (22), no Estádio Antonio Accioly. Os bilhetes para o clássico diante do Goiás custam 30 reais (inteira) e há promoção de meia-entrada para os torcedores com a camisa do Atlético-GO.

As vendas começaram nas bilheterias do Estádio Antonio Accioly (Bairro de Campinas), no CT do Dragão (Setor Urias Magalhães) e no site www.meubilhete.com.

A expectativa da diretoria atleticana é de casa cheia no clássico que é tratado como o mais significativo entre os dois clubes goianos nos últimos anos. Por isso, o Dragão adotou um valor considerado muito acessível à torcida rubro-negra.

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, e o técnico Jorginho adotaram o discurso de defesa ao volante e capitão Marlon Freitas, que desperdiçou pênalti no primeiro tempo e foi vaiado na descida para o vestiário, no intervalo. Os atleticanos esperam que a torcida tenha um comportamento diferente nos próximos jogos, começando pelo clássico da Copa do Brasil.

Na atual temporada, as duas equipes jogaram duas vezes no Antonio Accioly, com uma vitória para cada lado - Atlético-GO 1 a 0 na final do Goianão (gol de pênalti de Marlon Freitas) e 1 a 0 Goiás (Série A do Brasileiro, com gol do meia Élvis).