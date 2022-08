A diretoria do Atlético-GO definiu os valores dos ingressos para a primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana, diante do São Paulo, no Estádio Serra Dourada. O Dragão inicia a disputa por um lugar na decisão do torneio continental no dia 1º de setembro (na quinta-feira da próxima semana), às 21h30. As duas equipes brasileiras voltam a jogar no 8 de setembro, em São Paulo.

Os valores das entradas serão: 50 reais (arquibancada) e 150 reais (cadeira). Em cada um deste setor, haverá promoção para os torcedores com a camisa do Atlético-GO: 25 reais (na arquibancada) e 75 reais (cadeira).

A comercialização das entradas começará em Goiânia nesta quinta-feira (25), no CT do Dragão (Setor Urias Magalhães), no Estádio Antonio Accioly e no site Ingressos S.A. Os ingressos para a torcida do São Paulo, no entanto, só serão vendidos no site Ingressos S.A.

Nesta temporada, o Dragão disputou duas partidas decisivas, pela Sul-Americana, no Serra Dourada, com públicos razoáveis.

Nas oitavas de final, eliminou nos pênaltis o Olimpia, do Paraguai, com vitórias no tempo regulamentar (2 a 0) e nos pênaltis (5 a 3), para 14.419 pagantes.

Depois, nas quartas de final, goleada de 3 a 0 sobre o Nacional (Uruguai), de Luís Suárez - o jogo teve 20.649 pagantes.

A expectativa é de que na semifinal o público seja bem maior, pois além da importância do jogo, também atrairá a torcida do São Paulo na região metropolitana de Goiânia, em Goiás e no Distrito Federal.