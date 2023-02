Uma das ações imediatas feita pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista, após derrota no clássico para o Goiânia, foi demitir dois profissionais da comissão técnica do clube rubro-negro. O preparador físico Luis Fernando Goulart e o auxiliar do preparador de goleiros Markus Vinicius foram desligados do Dragão após o revés no clássico.

Luis Fernando Goulart atuava no Atlético-GO desde o final de 2020, enquanto Markus Vinicius trabalhava no departamento de goleiros desde 2019. A diretoria do Dragão vai contratar outros profissionais para repor as demissões.

A princípio, a preparação física do Atlético-GO será feita por Diego Inácio, enquanto a preparação dos goleiros será comandada por Cláudio Cerqueira.

Após derrota no clássico, o Atlético-GO volta a campo na quarta-feira (8) para a disputa da 9ª rodada. O Dragão encara o Morrinhos, a partir das 20h30, no Accioly.

