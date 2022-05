Esporte Atlético-GO demite Umberto Louzer, após derrota para o Atlético-MG Clubes diz que mudança no comando técnico ocorre por busca de "nova filosofia de trabalho"

O Atlético-GO anunciou a demissão do técnico Umberto Louzer, após a derrota para o Atlético-MG. Em publicação nas redes sociais, o clube rubro-negro informou que a mudança ocorreu por busca de uma nova filosofia de trabalho neste momento da temporada. O Dragão está na zona de rebaixamento da Série A, avançou às oitavas de final da Copa do Brasil e é o líder do Grupo F...