O volante Val, de 25 anos, não terá sua contratação efetivada pelo Atlético-GO. Após pouco mais de uma semana de pré-temporada, o jogador não apresentou condição física desejada pelos padrões atleticanos e isso fez com que o clube goiano desistisse da contratação.

Após se destacar pelo Coritiba, Val acertou sua vinda para o Atlético-GO em meados de dezembro e se apresentou com o restante do elenco do Dragão para o início da pré-temporada. O jogador demoraria muito tempo para chegar à condição física desejada pelo clube. Com isso, a opção foi não prosseguir com a efetivação do contrato. A informação foi dada primeiro pela Rádio Bandeirantes e confirmada pelo POPULAR.

Sem a permanência de Val para a próxima temporada, o Atlético-GO vai ao mercado para suprir essa baixa em um setor que tem carência de peças, segundo a diretoria. Até o momento, o elenco rubro-negro possui Gabriel Baralhas, Rhaldney e Mikael como opções.

A diretoria atleticana não deve parar nessa reposição. O Dragão ainda busca no mercado um meia armador, pois o plantel rubro-negro possui apenas Shaylon como opção para o técnico Eduardo Souza.

