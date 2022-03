Esporte Atlético-GO deve ter Léo Pereira no time titular Dragão encerra preparação com mudança no time e nos relacionados. Leandro Barcia fica fora do jogo da semifinal contra o Vila Nova

O técnico Umberto Louzer fechou a preparação do Atlético-GO para o jogo de ida da fase semifinal do Goianão com mudanças na formação titular e na lista dos relacionados para o clássico diante do Vila Nova, neste sábado (19), no Estádio Antonio Accioly. O treinador atleticano faz opção por uma formação mais rápida no ataque. Por isso, o atacante Leo Pe...