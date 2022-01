Esporte Atlético-GO deve ter zagueiro da base na estreia do Goianão 2022 Sem Oliveira, que sente desgaste muscular e que pode se transferir para outro clube, três zagueiros da equipe sub-20 disputam a vaga entre os titulares: Michel, Lucas Chagas e Gabriel Ribeiro

O técnico do Atlético-GO, Marcelo Cabo, prepara o time atleticano para a estreia no Goianão 2022, diante do Crac, na próxima quarta-feira (26), com uma dúvida na defesa: quem será o companheiro do zagueiro Wanderson no primeiro jogo. Com poucas opções no elenco principal, o treinador atleticano terá de buscar nas categorias de base uma ou até mais opções para compor a l...