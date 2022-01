Esporte Atlético-GO divide grupos para iniciar pré-temporada Primeira parte do elenco vai se apresentar nesta segunda-feira (3) para testes e exames

Dividido em dois grupos - um de novatos e outro dos que estão retornando e integrantes do elenco que fechou a temporada 2021 -, o Atlético-GO vai se reapresentar nesta segunda-feira (3) para iniciar a pré-temporada. Os jogadores que são novidades ou voltam de empréstimo são esperados nesta segunda, enquanto a outra turma estará no CT do Dragão na quarta-feira (5).Com um no...