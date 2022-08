O Atlético-GO usou as redes sociais para divulgar a venda antecipada de 21 mil ingressos para o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, na noite desta quinta-feira (1º de setembro), no Estádio Serra Dourada. Segundo os números citados pelo clube, mais de 21 mil entradas foram comercializadas até o balanço desta terça-feira (30).

A carga máxima é de 38 mil bilhetes na partida decisiva. O número vendido antecipadamente supera os 20.649 pagantes registrados na goleada de 3 a 0 sobre o Nacional (Uruguai), pelas quartas de final. Nas oitavas de final, contra o Olimpia (Paraguai), o jogo teve 14.419 pagantes.

Os preços para o jogo decisivo são: 50 reais (arquibancada) e 150 reais (cadeira). Há opção de meia entrada nos dois setores para torcedores com camisa do Atlético-GO: 25 reais (arquibancada) e 75 reais (cadeira).

As vendas têm sido feitas no Estádio Antonio Accioly (Bairro de Campinas), CT do Dragão (Setor Urias Magalhães) e pelo site Ingresso S.A.

O torcedor que for assistir ao jogo no Serra Dourada terá de prestar atenção à questão do estacionamento, pois a ala norte (externa) está completamente fechada para o show Buteco do Gusttavo Lima, no sábado (dia 3 de setembro). As vagas disponíveis ficarão próximas à rampa de acesso e na ala sul do estádio.