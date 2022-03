Esporte Atlético-GO diz que teve lucro com Dellatorre, mas queria retorno técnico Atacante deixou o Dragão rumo ao futebol japonês

A negociação do atacante Dellatorre com o Montedio Yamagata, da 2ª Divisão do Japão, não deu prejuízos ao Atlético-GO. O Dragão disse ter tido lucro, pois conseguiu recuperar o investimento feito para contratar o jogador no final do ano passado. Pela liberação do atleta, que tinha contrato com o rubro-negro por um ano, o time japonês pagará 150 mil dólares (cerca de R$ 76...